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سقوط سلك كهرباء ترام الإسكندرية وأنباء عن وفاة 3 أشخاص بسبب الأمطار

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سقوط سلك كهرباء ترام الإسكندرية وأنباء عن وفاة 3 أشخاص بسبب الأمطار سقوط سلك كهرباء ترام الإسكندرية وأنباء عن وفاة 3 أشخاص بسبب الأمطار
سقط منذ قليل سلك كهرباء ترام بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، بسبب موجة الطقس السيئ التى تمر بها المحافظة منذ مساء أمس.

وأكد شهود عيان لليوم السابع على أن سلك الكهرباء، قد سقط على مياه الأمطار المتراكمة مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص فى الحال.

من جانبه قال المهندس محمود عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة باليوم السابع إن الهيئة تقوم حاليا ببحث الموقف وجارى رفع تقرير بالواقعة وتحديد أعداد المصابين أو المتوفين.

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