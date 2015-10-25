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أب يقتل ابنته ويلقيها فى النيل بعد اكتشاف حملها سفاحًا بالمنيا

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أب يقتل ابنته ويلقيها فى النيل بعد اكتشاف حملها سفاحًا بالمنيا أب يقتل ابنته ويلقيها فى النيل بعد اكتشاف حملها سفاحًا بالمنيا
أقدم أب على قتل ابنته وإلقاء جثتها فى النيل، بمحافظة المنيا، بعد اكتشافه حملها سفاحًا.
>تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمركز ملوى من بعض الصيادين بالعثور على جثة لفتاة ملقاة بنهر النيل شمال قرية قلندول،
>وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، وبقيادة الرائد أحمد الصفطى، رئيس مباحث المركز، وبعد انتشال الجثة ومناظرتها تبين أنها لفتاة فى العقد الثانى من العمر ووجود سحجات مع جحوظ بالعينين، وفى وقت لاحق وردت معلومات لوحدة مباحث المركز تفيد بأن الجثة لفتاة تدعى "عبير.ع"، ومبلغ بغيابها منذ 22 أكتوبر عن بلاغ والدتها "شربات.ع.ع".

وبمناقشة الأم أقرت بأنها ارتابت فى سلوك ابنتها فى الآونة الأخيرة، فاصطحبتها يوم 15 أكتوبر إلى أحد الأطباء الذى أكد حملها سفاحًا، فابلغت والدها "عبد الله.ح"، 50 سنة، فلاح، والذى تخلص منها وألقاها بعد أن استدرجها إلى الزراعات المتاخمة للقرية وألقى جثتها بالنيل، وبعدها طلب من أمها أن تذهب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر تغيب لابنتهما حتى لا يفتضح أمره.

على الفور تم إلقاء القبض على الأب، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه أقدم على قتل ابنته بدافع الشرف، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7189 إدارى مركز ملوى وجار العرض على النيابة.
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مصر 365