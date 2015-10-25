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الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير خارجية السعودية بقصر الاتحادية

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الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير خارجية السعودية بقصر الاتحادية الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير خارجية السعودية بقصر الاتحادية
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الأحد، وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، الذى يزور القاهرة حاليا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية المصرى.

ويبحث اللقاء القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفى مقدمتها الأزمة السورية، والوضع فى اليمن، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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مصر 365

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