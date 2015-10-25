بالصور.. لأول مرة إشارة إلكترونية توقف السيارات لحين عبور المشاة بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بتركيب إشارة إلكترونية بشارع النيل لعبور المشاة، وتحتوى على جهاز باللمس يضغط المواطنون عليه وتتوقف كافة السيارات لحين عبورهم الشارع، وتعد تلك التجرية هى الأولى من نوعها فى مصر يتم وضعها بأحد الشوارع بالجيزة.

من جانبه أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، أن الإدارة برئاسة اللواء إسماعيل قامت باستحداث إشارة إلكترونية بشارع الجيزة أمام أحد الفنادق تعمل من خلال تحكم المشاة فيها بالزر المخصص لذلك، لإيقاف حركة المرور إلكترونيا لمساعدة المواطنين على عبور الشارع و إيقاف كافة السيارات بالطريق لحين عبور آخر مواطن متواجد على أرصفة المكان للطريق بدون وجود أى عنصر بشرى يساعدهم فى إيقاف كافة السيارات.

وأضاف مدير إدارة التخطيط لــ"اليوم السابع"، أن تلك الإشارة يوجد جهاز ملصق بها وبه زر باللمس بمجرد ضغط المواطنين عليه يقوم بإنارة الضوء الأحمر حتى تتوقف كافة السيارات ويعبر كافة الأشخاص المتواجدين بالمكان للطريق، وتكون تلك المدة لا تتعدى الـ 45 ثانية، كما يوجد بها خاصية أخرى لمساعدة المكفوفين لعبور الإشارات الضوئية الخاصة بمجرد الضغط عليها تقف السيارات و يعبر الشارع.

وأشار العقيد طاهر أنه توجد بها خاصية لمنع التلاعب بالزر، حيث لا يستجيب زر الإشارة للضغط مرة ثانية اإا بعد مرور 90 ثانية على أول ضغط عليه لإعطاء الفرصة لوقت كافٍ لمرور المركبات من الإشارة وفى حال نجاح تلك التجربة سيتم العمل على تعميمها بكافة تقاطعات ومحاور وميادين المحافظة .

و استطرد مدير التخطيط أن الإشارة الإلكترونية موصلة بجهاز تحكم للإشارات سواء الضوء الأخضر للمشاة أو الأحمر لإيقاف السيارات بدون الاعتماد على أى عنصر بشرى من الإدارة، موضحا أن الإدارة تنتهج كافة السبل الحديثة فى تطوير المنظومة بداخل الإدارة لتساير التطور التكنولوجى للعصر .