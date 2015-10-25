زوجة حقوقى مغربى تطالب رئيس فرنسا بالتدخل لإنهاء إضراب زوجها عن الطعام

>طالبت زوجة معاطى منجب المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان المغربى أمس السبت، الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند التدخل لإنقاذ حياة زوجها المضرب عن الطعام منذ 18 يوما، بعد أن بدأت الأمراض وحالات الهزال فى التملك منه.

ووفقاُ لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية قالت الزوجة كريستيان داردى منجب فى رسالتها إلى هولاند، "زوجى مضرب عن الطعام للمطالبة بالتوقف عن توجيه التهم له ومحاولات عن مضايقته وإلغاء أحكام منعه من مغادرة الأراضى المغربية"، وقالت أيضاً فى رسالتها "أتوسل إليك يا سيادة الرئيس أن تقوم بكل ما فى وسعك لإنقاذ حياة زوجى الذى تستهدفه السلطات فى المغرب بسبب مواقفه النقدية والحاسمة، خصوصا منذ انتخابه لرئاسة جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" المعروف حالياً بـ"الحرية".

ويشار إلى أن معاطى منجب البالغ من عمره 55 عاما أضرب عن تناول الطعام منذ 7 أكتوبر الجارى، وهو اليوم الذى علم فيه حظره من السفر فى مطار الدار البيضاء، حيث كان ينوى التوجه إلى النرويج للمشاركة فى ندوة علمية.

ومن ناحية أخرى قال أمس السبت الطبيب المتولى حالته، إنه يعانى من اضطراب متكرر فى دقات القلب، و مصاب بحالات من الصداع الشديد والمزمن وأعراض أخرى تشير إلى أن خلاياه العصبية بدأت تتأثر".



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