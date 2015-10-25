عاجل أمير سعودى يكشف الملك (سلمان) مريض والإطاحه به قريبا

الكثير من السعوديين بل من العرب جميعا يحبون الملك (سلمان بن عبد العزيز) العاهل السعودى، ويجدون فيه الشخص القادر على تغيير المملكة العربية السعودية والنهوض بها إلى الامام فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقه حاليا،، ومنذ تولى سموة الحكم وهو يقوم بكثير من التغييرات فى المملكة ويقوم بمحاسبة كل مقصر فى عمله.

وبالرغم من حب الملايين للملك (سلمان بن عبد العزيز) إلا أن صحيفة (الإندبندنت) البريطانية نشرت فى عددها الصادر يوم الجمعه خبرا غريبا يعتبر مفاجأة للجميع، وهو تصريح أدلى به أمير سعودى تابعا للأسرة المالكه ولكنة منشق عليها عن الملك سلمان.

حيث قال هذا الأمير ( أن هناك ثمانى أفراد من الأسرة المالكة يدعمون عزل الملك سلمان بن عبد العزيز من الحكم بإعتبارة رجل كبير فى السن ولا يقدر على الحكم)، وقال هذا الأمير أن هذا ما حدث بالضبط مع الملك سعود شقيقة فى عام 1964 .

ووفقا لتصريحات الصحيفه فإن هذا الأمير وصف الملك (سلمان) بالمريض الذى يتجاوز عمرة 79 عاما، كما صرح أيضا هذا الأمير المنشق الذى رفض التصريح باسمة لإعتبارات أمنيه، بإن هناك الكثير من أفراد الأسرة المالكة يدعوا إلى تولى الأمير (أحمد بن عبد العزيز) الحكم بدلا من شقيقة.

وصرح هذا الأمير ان هناك الكثير من رجال الدين فى السعودية يدعمون الأمير أحمد بن عبد العزيز وقادرون على الوقوف بجانبة كما حدث قبل ذلك مع الملك سعود بن عبد العزيز.

هذا وإلى الأن لم يتم التأكد من صدق هذة الأخبار التى صرحت بها جريدة الإندبندنت البريطانية، وهل بالفعل هذة التصريحات جاءت على لسان أمير سعودى أم ماذا.

شبكةعيونالإخبارية

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