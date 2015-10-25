استمرار إضراب عمال المحلة وتوقف المصانع للمطالبة بصرف علاوة الـ10%

تشهد شركة غزل المحلة استمرار إضراب العمال عن العمل داخل المصانع وإيقاف الماكينات للضغط على المسئولين بالحكومة لصرف علاوة الـ10% للعمال الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وصرف 90جنيه بدل غذاء وتجميد نقابة العاملين بغزل المحلة وتحقيق الجهاز المركزي للمحاسبات حول خصم 4جنيه من راتب كل عامل شهريا ليصل المبلغ إلى 8مليون جنيه سنويا دون الحصول على أي مقابل مع النقابة.

وأكد عمال المحلة أن هذه المطالب مشروعة وأحقية العمال بها،مطالبين بتنفيذ وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف العلاوة للعمال الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وربطها بالأجور معلنين على الاستمرار في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم