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إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارتين من أعلى كوبرى إيتاى البارود

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إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارتين من أعلى كوبرى إيتاى البارود إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارتين من أعلى كوبرى إيتاى البارود
أكد اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، أنه تلقى إخطارا فى الساعات الأولى من فجر اليوم من مركز شرطة إيتاى البارود، بحادث تصادم وسقوط سيارتين من أعلى كوبرى إيتاى البارود العلوى فوق سيارة أخرى بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وانتقل اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن وفريق من الإنقاذ البرى برئاسة العميد جمال يس إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س ف د 2534 " ملاكى " قيادة "محمود سلامة عبدالغنى" بالمعاش ومقيم كفر الزيات غربية، السيارة رقم 49148 نقل بحيرة قيادة "أشرف السيد عمار" ومقيم النجيلة مركز كوم حمادة، السيارة رقم ر ط أ 5732 " نقل " قيادة "شعبان صابر عبدالغفار" سائق ومقيم صفط الحرية دائرة المركز.

أثناء سير السيارة الأولى أعلى الكوبرى المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها على ذات الكوبرى مما أدى لانحرافهما واصطدامهما بالسور الحديدى للكوبرى وسقوطهما أسفله على السيارة الثالثة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية وعدد " 2 " من مستقلى السيارة الثالثة بجروح وكدمات وسحجات وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود العام للعلاج.

حدثت تلفيات بالسيارات والسور الحديدى للكوبرى وأزيلت آثار الحادث، وتحرر المحضر 21823/2015 جنح المركز.

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مصر 365