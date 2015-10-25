القبض على "حكه"و"المنسى" بعد شروعهما فى قتل سائق "توك توك" لسرقته بالخليفة

تمكن رجال مباحث الخليفة، من القبض على عاطل وشقيقه عقب تعديهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء على سائق توك توك بقصد سرقته إلا أنه رفض التفريط فى قوت يومه فتعديا عليه محدثين إصابته التى يرقد على أثرها بالمستشفى بين الحياة والموت.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة بلاغا من مستشفى دار السلام باستقبالها "مصطفى س ع" 24 سنة سائق توك توك ومقيم شارع السبع بنات فى عزبة خير الله "مصابا بجرح نافذ بالصدر وجرحين قطعيين بالوجه" ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه "محمد" 27 سنة نجار أقر بأنه حال سير المجنى عليه بمنطقة الإمام الليثى مستقلا دراجة نارية "توك توك" قيادته استوقفه شخصان بقصد الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ ماليه كرها عنه تحت تهديد أسلحة بيضاء، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وفرا هاربين.

وأسفرت جهود البحث، عن أن مرتكبى الواقعة كل من "محمد ص ا" وشهرته "حكه" 25 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 14762 لسنة 2013 دار السلام "مخدرات" وشقيقه "أمير" وشهرته "المنسى" 16 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 1260 لسنة 2015 الخليفة "سلاح أبيض".

من خلال الأكمنة، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما 2 سلاح أبيض "2 مطواه قرن غزال" المستخدمتين فى ارتكاب الحادث.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

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