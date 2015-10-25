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توقف حركة المرور أعلى الدائرى بالجيزة بعد تصادم 6 سيارات بسبب هطول الأمطار

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توقف حركة المرور أعلى الدائرى بالجيزة بعد تصادم 6 سيارات بسبب هطول الأمطار توقف حركة المرور أعلى الدائرى بالجيزة بعد تصادم 6 سيارات بسبب هطول الأمطار
وقع، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بين 6 سيارات، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام القادم من منطقة المنيب والطريق إلى المعادى.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى المكان وبصحبتهم ونشين لإزالة حطام الحادث، وتبين أن السيارة التابعة لنظافة القاهرة ارطمت بمجموعة من السيارات نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق بسبب هطول الأمطار، فيما لم ينتج عن الحادث وقوع أى إصابات .

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بتوقف حركة السيارات على الطريق الدائرى ناحية المنيب بسبب حادث تصادم بين السيارات وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لإزالة الحطام وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى .
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