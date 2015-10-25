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تشييع شهيد الإرهاب الفيوم في جنازة عسكرية

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unnamedأدى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يرافقه اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم واللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية وجمع غفير من المواطنين صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد المعلمين بمدينة الفيوم على شهيد الواجب الوطني الملازم أول عبد الرحمن علي عبد الفتاح الذي استُشهد اليوم إثر عملية إرهابية استهدفت مدرعة شرطة بعبوة ناسفة على الطريق الدائري بالعريش.

وعقب صلاة الجنازة، تقدم محافظ الفيوم المشيعين في الجنازة العسكرية المهيبة التي أُقيمت للشهيد أمام مسجد المعلمين ، ثم قام المحافظ بتقديم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد البطل.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من أمن واستقرارها، وعزيمة أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في سبيل رفعة الوطن، لافتاً إلى أن المحافظة لا تنسى أبطالها، وستقدم الدعم اللازم لأسرة الشهيد الذي سجل اسمه بأحرف من نور في سجل شهداء الواجب الوطني.

وقالت وفاء البشيهي مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية السابقة ابنة عم الشهيد أنه ثالث شهيد من أبناء العائلة يقدم روحه فداءا للوطن وذلك بعد شقيقيها الملازم أول صلاح الدين البشيهي والذي استشهد في انتصار أكتوبر 1973 وشقيقه يحيي الذي استشهد عام 1967 ودفنا في أرض سيناء .

unnamed (1)وأشار الملازم أحمد على عبد لافتاح شقيق الشهيد أن أخر مكالمة تلفونية كانت بينهما أمس، وطلب فيها أن يراه لأنه كان يشعر بأنه سيموت شهيد، لافتا إلى أنه فوجئ به يكتب على الفيس بوك بأنه سيموت شهيدًا.

وأضاف قائلا “حسبى الله ونعم الوكيل فى الإرهاب”، مؤكدا على أنه سوف يأخذ حقه لأنه كان بالنسبة للعائلة كل شىء وكان يتبقى له أسبوع واحد ويترك سيناء وينتقل إلى سلاح المخابرات وسبق له أنه ترك كلية الطب بجامعة الفيوم بعد أن درس بها لمدة عام وحول ملفه إلى كلية الشرطة لحبه الشديد للدفاع عن بلده.

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