أيمن نور: لست منحازا للإخوان.. ولا نستطيع مقارنة نظام استمر 30 عاما مع من تولى سنة واحدة

كتب : سهيلة حامد منذ 28 دقيقة

أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أنه ليس منحازا أو متعاطفا مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكن مصر تحتاج لأصوات عاقلة، خاصة أننا لن نستطيع المقارنة بين نظام استمر 30 عاما ونظام تولى عاما واحدا، ورغم ذلك فقد أعلن شباب الحزب مشاركته في تظاهرات 30 يونيو.

وأضاف نور خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد صفقة مع النظام الحاكم فما أعلن أنه تم مكافأة الحزب بتعيين عضو به محافظاً لدمياط، ليس له أساس من الصحة، فالحزب لم يرشحه والقرار كان مفاجئا، وعين للكفاءة التي يتمتع بها، خاصة أن حزبه أكبر من أن يكافأ بمنصب محافظ كما أنه رفض التعيين في مجلس الشورى والعديد من المناصب الأخرى.

ونفى نور كل ما أثير حول وساطته خلال لقاء الشاطر وعمرو موسى، الذي تم في منزله أن يكون قد تم التطرق لإنهاء خلاف جماعة الإخوان المسلمين مع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يناقش خلال الجلسة.