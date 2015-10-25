وصول 3117 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة اورينتال و على متنها 3117 طن كيماويات قادمة من الجوبال بالسعودية.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 167 راكب و 11 شاحنة و 2 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 47 شاحنة .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 430 راكب و 11 شاحنة و 2 سيارة و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 290 راكب و 11 شاحنة و 8 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 42 شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 914 راكب و 87 سيارة و 7 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و11 راكب و السفينة الحرية و على متنها 80 شاحنة و 1 راكب .

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها 1318 راكب و 21 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و 85 راكب و 5 سيارة .