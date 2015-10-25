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وصول 3117 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس

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وصول 3117 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس وصول 3117 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة اورينتال و على متنها 3117 طن كيماويات قادمة من الجوبال بالسعودية.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 167 راكب و 11 شاحنة و 2 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 47 شاحنة .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 430 راكب و 11 شاحنة و 2 سيارة و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 290 راكب و 11 شاحنة و 8 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 42 شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 914 راكب و 87 سيارة و 7 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و11 راكب و السفينة الحرية و على متنها 80 شاحنة و 1 راكب .

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها 1318 راكب و 21 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و 85 راكب و 5 سيارة .

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