الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة.. وتؤكد عدم استقرار الجو لمدة72 ساعة

قال وحيد سعودى المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الجو التى تشهدها البلاد من أقصى شمالها حتى الجنوب ستستمر لمدة 72 ساعة، ونصح بارتداء الملابس الثقيلة، موضحا أن القاهرة تسجل 23 درجة اليوم الأحد، بانخفاض 8 درجات عن الأمس.

وأضاف المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية فى مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الأحد، أن نشاط الرياح يؤدى لاضطراب حركة الملاحة، وتشهد المدن الساحلية أمطارا غزيرة ورعدية بدأت من أمس، كما أن حالة البحار غير مستقرة لا تصلح للملاحة لمدة يومين على الأقل.

وأشار المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين، ستتراوح درجة الحرارة بين 24- 25 درجة، يليهما ارتفاع فى الحرارة بعد يوم الأربعاء درجة أو اثنتين على أكثر تقدير.