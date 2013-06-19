وزير البترول: خصم راتب أسبوع من العمال المشاركين في مظاهرات 30 يونيو

كتب : شادى أحمد منذ 26 دقيقة

أصدر المهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية، تعليمات مشددة بعدم منح أي إجازات لعمال شركات البترول يوم الأحد 30 يونيو، وذلك لمنعهم من المشاركة فى المظاهرات الشعبية التي دعت إليها حملة تمرد في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونبه "هدارة" على كافة رؤساء الشركات والهيئات التابعة للوزارة بمنع الإجازات الاستثنائية للعاملين خلال هذا اليوم تحديداً، حيث سيتم معاقبة من يخالف التعليمات بخصم أسبوع من مرتبه الشهري.

ويعقد هدارة اجتماعا طارئا الخميس المقبل مع رئيس هيئة البترول المهندس طارق البرقطاوي لبحث أزمات الوقود التي تزايدت بشكل غير مسبوق في محطات التموين، حيث أنه أصدر تعليمات بعدم مشاركة العمال في مظاهرات 30 يونيو.