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للتخلص من زيادة الوزن.. 8 نصائح للنظام الغذائى الناجح

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للتخلص من زيادة الوزن.. 8 نصائح للنظام الغذائى الناجح للتخلص من زيادة الوزن.. 8 نصائح للنظام الغذائى الناجح
هناك العديد من الأنظمة الغذائية التى يتبعها الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والراغبين فى الحصول على الرشاقة، حيث يوجد العديد من الأنظمة الغذائية الكيمائية والمتوازنة وقليلة السعرات الحرارية.

زيادة الوزن يمكنك التخلص منها بدون حرمان
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>وفى هذا السياق يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن التخلص من زيادة الوزن لا يتطلب الشعور بالحرمان وتجنب تناول الأطعمة التى تفضلها، ولكن التخلص من زيادة الوزن يتطلب بعض الشروط الهامة.

زيادة الوزن تأتى لك بسبب
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>ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن الاعتماد على الأطعمة التى تحتوى على نسبة من الدهون العالية تتسبب لك فى زيادة الوزن، ولذلك يجب تجنب تناولها، وهذا ليس معناه الابتعاد عن الأطعمة التى تفضلها ولكن يمكنك تناول الأطعمة المصنوعة فى المنزل ولكن بدون دهون.

للتخلص من زيادة الوزن اتبع هذه النصائح
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>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الشروط اللازمة للتخلص من الوزن الزائد من خلال تناول الطعام الزيادة الوزن مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص ولذلك يرغبون فى التخلص من زيادة الوزن بشتى الطرق لأن زيادة الوزن تتسب فى إصابتك بالأمراض.

مطهى فى المنزل، ومنها:
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>1- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون.
>2- استبدل جميع أنواع الخبز بالخبز البلدى.
>3- الابتعاد عن المياه الغازية حتى الدايت.
>4- فى حالة شعورك بالحاجة لتناول الحلويات يمكنك تناول الفواكه.
>5- لابد من وجود الخضروات والفواكه فى المنزل وبكثرة.
>6- الإكثار من تناول السلطة وخاصة فى وجبة الغداء وفى حالة شعورك بالجوع.
>7- تناول كوب من الشاى الأخضر المضاف إليه الليمون بعد كل وجبة يحد من امتصاص الدهون.
>8- ممارسة الرياضة من أهم النصائح التى تقضى على السمنة.
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مصر 365

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