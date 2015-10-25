8 نصائح عشان تستعد لتقلبات الطقس

فى تقلبات الطقس وعدم الاستقرار، يتعرض الكثير للإصابة بأمراض الشتاء، ومنها نزلات البرد والحساسية، ولذلك هناك بعض الإرشادات التى ينصح باتباعها لاستقبال هذه التغيرات دون التعرض للمشاكل.

وحول هذا يقدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح الهامة للحفاظ على الصحة، ومنها:

1- الإكثار من تناول السوائل الدافئة كالقرفة والزنجبيل والكاكاو، والشاى والقهوة لأنها تساعد على تدفئة الجسم.

>2- ممارسة الرياضة كالمشى تنشيط الدورة الدموية.

>3- الإكثار من السوائل للحفاظ على نضارة البشرة ومنع جفافها ومنع سقوط الشعر وتقصف الأظافر.

>4- لا تفرط فى غسيل الشعر أكثر من مرتين أسبوعيا أو ثلاثة لان كثرة الغسيل تؤدى إلى تساقطه.

>5- الاستحمام دائماً والوضوء بالماء الدافئ وليس البارد لأنها توسع الشعيرات الدموية الطرفية.

>6- قبل النوم ينصح بالاستحمام بالماء الدافئ وذلك لتنشيط الدورة الدموية.

>7- لمن يعانى من البشرة الحساسة عليه استعمال صابون الجلسرين.

>8- ارتداء الملابس الثقيلة فى الايام الباردة وذلك للحفاظ على حرارة الجسم مرتفعة.

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