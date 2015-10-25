8 نصائح عشان تستعد لتقلبات الطقس

وحول هذا يقدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح الهامة للحفاظ على الصحة، ومنها:
1- الإكثار من تناول السوائل الدافئة كالقرفة والزنجبيل والكاكاو، والشاى والقهوة لأنها تساعد على تدفئة الجسم.
>2- ممارسة الرياضة كالمشى تنشيط الدورة الدموية.
>3- الإكثار من السوائل للحفاظ على نضارة البشرة ومنع جفافها ومنع سقوط الشعر وتقصف الأظافر.
>4- لا تفرط فى غسيل الشعر أكثر من مرتين أسبوعيا أو ثلاثة لان كثرة الغسيل تؤدى إلى تساقطه.
>5- الاستحمام دائماً والوضوء بالماء الدافئ وليس البارد لأنها توسع الشعيرات الدموية الطرفية.
>6- قبل النوم ينصح بالاستحمام بالماء الدافئ وذلك لتنشيط الدورة الدموية.
>7- لمن يعانى من البشرة الحساسة عليه استعمال صابون الجلسرين.
>8- ارتداء الملابس الثقيلة فى الايام الباردة وذلك للحفاظ على حرارة الجسم مرتفعة.
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