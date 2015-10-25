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تحذير من استخدام عقاقير "حب الشباب" لأثارها الجانبية الخطيرة

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تحذير من استخدام عقاقير "حب الشباب" لأثارها الجانبية الخطيرة تحذير من استخدام عقاقير "حب الشباب" لأثارها الجانبية الخطيرة
يحذر البروفيسور "برنار جويلو" رئيس فريق العمل التابعين للجمعية الفرنسية للأمراض الجلدية، من استخدام مضادات حب الشباب الذى يصيب من 75% إلى 90% من الأطفال والشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عاما وأيضا البالغين و3% من الرجال و5% من السيدات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 عاما، والذى يظهر عادة فى شكل حبوب سوداء فى الوجه والصدر والظهر، وقد تبين من الدراسة أن بعض هذه العقاقير المتداولة منذ 2007 مرتبطة بالانتحار مثل عقار "رواكوتان".. كما تسبب فى تشوهات الجنين فى بطن الأم.

ويطالب البروفيسور باختبار للحمل قبل كتابة عقاقير حب الشباب، وكذلك بعض الاضطرابات النفسية، خاصة للمرضى الذين لديهم فى تاريخ العائلة أشخاص يعانون من الاكتئاب، كذلك عقار "ايزوترتينوان" الذى من أثاره الجانبية الانهيار العصبى والاكتئاب.

وأشار البروفيسور الفرنسى أن عقار "ديانا – 35" الذى طرح فى الأسواق فى 1987 وتناولته حوالى 315 ألف سيدة حتى نهاية 2012 كان من أثاره منع الحمل مما جعل الوكالة الوطنية للأمن الصحى فى فرنسا يسحبه من الأسواق فى مايو 2013.

وينصح البروفيسور باستخدام كريمات موضعية أو جيل مخدر من فيتامين "أ" وفى حالة عدم الاستجابة يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية يجب أن تكون فى حدود تعليمات منظمة الصحة العالمية فى 2014 مع مراعاة الطعام الذى يساعد على ظهور حب الشباب مثل الأطعمة الدسمة والشيكولاتة وبعض السكريات وفى بعض الأحيان اللبن.

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مصر 365