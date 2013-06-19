"النور" يعتذر عن لقاء آشتون دون أسباب.. والجماعة الإسلامية: تدخل سافر في الشؤون الداخلية لمصر

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 19 دقيقة

اعتذر حزب النور عن لقائه بكاثرين آشتون، الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي، الذي كان مقررا له اليوم الأربعاء، دون إبداء أسباب.

وكان من المقرر أن يلتقي اليوم، وفد لجنة العلاقات الخارجية بحزب النور، يترأسه المهندس عمرو مكي، نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية لبحث لبحث تطورات عملية التحول الديمقراطي، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها آشتون مع عدد من الأحزاب والرموز السياسية.

وفي المقابل، وصف حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، لقاء آشتون بالأحزاب المصرية وعدد من الرموز السياسية بالتدخل السافر في شؤون مصر الداخلية.

وقال محمد حسان حماد مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يتابعان باهتمام بالغ زيارة كاثرين آشتون للقاهرة، ولقاءها بعدد من الرموز السياسية خاصة في هذا التوقيت، وبالتزامن مع تحركات باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة في ظل جو متوتر في مصر، وقبل التظاهرات التي دعت إليها بعض قوى المعارضة لإسقاط الرئيس.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء ما يحدث من آشتون، تدخل سافر في شؤون مصر الداخلية وكان من الأولى بالسفيرة الأمريكية ومبعوثة الاتحاد الأوربي، مساندة التجربة الديمقراطية وشرعية الانتخابات التي أتت بالرئيس إلى الحكم بدلا من هذه التحركات المريبة بين معارضي الرئيس، التي يمكن أن تشجع على ممارسة العنف في 30 يونيو.