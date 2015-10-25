الأطفال يعانون ثلاثة أضعاف اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه فى دور الرعاية

حذرت دراسة طبية من أن الأطفال الذين يقيمون فى دور الرعاية، هم الأكثر عرضة بمعدل ثلاثة أضعاف للمعاناة من اضطراب نقص انتباه وفرط النشاط ####(ADHD)####، مقارنة بالأطفال الذين يعيشون مع أسرهم.

وقد توصل الباحثون فى معرض أبحاثهم التى أجروها على مجموعة من الأطفال تراوحت أعمارهم ما بين 2 : 17 عاما، ما بين الحضانة ودور الرعاية، مقارنة بنحو 1% من الأطفال فى الفصول الدراسية التقليدية.

وأشارت المتابعة إلى أن ما يقرب من نصف الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يقيمون فى دور الرعاية، فضلا عن معاناتهم من اضطرابات نفسية أخرى، والعناد، جنبا إلى جنب الاكتئاب.