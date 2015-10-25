المقاومة الشعبية اليمنية تقتحم القصر الجمهوى فى محافظة تعز

اقتحم مسلحو المقاومة الشعبية اليمنية اليوم الأحد القصر الجمهوري الواقع في قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح بمحافظة تعز 256/ كم جنوب صنعاء./

وقالت مصادر من المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجال المقاومة تقدموا نحو القصر الجمهوري شرق المدينة أهم معقل للحوثيين وقوات صالح، وشنوا عليه هجوماً مسلحاً بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر أن رجال المقاومة عزموا على السيطرة على القصر بعد اقتحام أسواره حيث لاتزال المواجهات المسلحة مستمرة بين الطرفين في داخله وفي محيطه.

ويأتي ذلك التقدم لرجال المقاومة، بعد سيطرتهم أمس السبت، على عدد من نوبات الحراسة للقوات الخاصة "الأمن المركزي سابقا"، أهم المعسكرات الواقعة في قبضة الحوثيين وقوات صالح، والقريبة من القصر الجمهوري.

ولفتت المصادر إلى أن رجال المقاومة أحكموا سيطرتهم على جبل "طالم" وعدد من التباب في جبهة الضباب غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح.

وأكدت المصادر أن رجال المقاومة في جبهة الضباب يودون الزحف نحو المدينة لفتح الحصار الخانق الذي فرضه الحوثيون وقوات صالح عليها منذ نحو أربعة أشهر، حيث منعوا دخول المشتقات النفطية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى جانب مياه الشرب.

وتشهد المحافظة مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو سبعة أشهر، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم وصفوف المدنيين.

>