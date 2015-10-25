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سيف اليزل: الأمانة العامة لمجلس النواب انتهت من تعديل اللائحة الداخلية

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سيف اليزل: الأمانة العامة لمجلس النواب انتهت من تعديل اللائحة الداخلية سيف اليزل: الأمانة العامة لمجلس النواب انتهت من تعديل اللائحة الداخلية
كشف اللواء سامح سيف اليزل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، انتهت من إجراء تعديلات على لائحة المجلس القديمة، موضحاً: "تم تنقيتها من المواد التى تخالف الدستور الجديد، وسيتم طرحها فى أول جلسة برلمانية على مجلس النواب، للموافقة عليها أو رفضها، أو إجراء تعديل عليها".

وأكد المقرر العام لقائمة "فى حب "، أنه تم تشكيل لجنة تتكون من 4 أعضاء بالقائمة، بمشاركته والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب المقبل ضمن مقاعد القائمة، والدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو المجلس النواب المقبل ضمن مقاعد القائمة، والنائب السابق علاء عبد المنعم، لدراسة عدد من الأمور التشريعية.

وأوضح "سيف اليزل"، أن تلك اللجنة أعدت تصورات لتعديل عدد من القوانين التى من المفترض مناقشتها خلال أول 15 يوما بمجلس النواب، بحيث يتم طرحها عند بدء مناقشة التعديل"، مشيراً إلى أن تلك اللجنة تعمل منذ أسبوعين ومستمرة فى العمل حتى إعلان النتيجة، متابعاً فى سؤاله حول توقيع الأعضاء المستقلين بالقائمة على تلك التصورات إضافة إلى الأجندة التشريعية للقائمة: "فكرة التوقيع سيتم بحثها".

وبشأن سؤال "اليوم السابع" له حول كون القائمة ستصدق على كافة القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور من عدمه، قال المقرر العام للقائمة والمرشح ضمن مقاعدها بقطاع القاهرة: "لو المجلس اتفق على ضرورة التصديق على عامل الوقت من الناحية الدستورية، هيتم الموافقة عليهم كلهم، وبعد كده اللجان هتعدل وترفع للمجلس، للموافقة أو التعديل.

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مصر 365

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