أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط عاطل وبحوزته 25 كيلو بانجو بنجع حمادي‎

Google+ Print
ضبط عاطل وبحوزته 25 كيلو بانجو بنجع حمادي‎ ضبط عاطل وبحوزته 25 كيلو بانجو بنجع حمادي‎

صورة للمضبوطات

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، من ضبط مطلوب ضبطه وإحضاره فى 6 قضايا جنايات وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث، يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نجع حمادى بإشراف العميد أيمن فتحى من ضبط “إكرامى ع و”، والمحكوم عليه بأكثر من 70 عام حبس ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 6 جنايات قتل وخطف، وعثر بحوزته على 25 كيلو بانجو وبندقية آلية ومبلغ مالى كبير.وتم تحرير محضر بالواقعه وجاري عرضه على النيابة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا