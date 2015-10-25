ضبط عاطل وبحوزته 25 كيلو بانجو بنجع حمادي‎

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، من ضبط مطلوب ضبطه وإحضاره فى 6 قضايا جنايات وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث، يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نجع حمادى بإشراف العميد أيمن فتحى من ضبط “إكرامى ع و”، والمحكوم عليه بأكثر من 70 عام حبس ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 6 جنايات قتل وخطف، وعثر بحوزته على 25 كيلو بانجو وبندقية آلية ومبلغ مالى كبير.وتم تحرير محضر بالواقعه وجاري عرضه على النيابة