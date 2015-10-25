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شلل مرورى بشوارع القاهرة والجيزة بعد غرقها بمياه الأمطار

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شلل مرورى بشوارع القاهرة والجيزة بعد غرقها بمياه الأمطار شلل مرورى بشوارع القاهرة والجيزة بعد غرقها بمياه الأمطار
تسبب سقوط الأمطار، صباح اليوم الأحد، على محافظتى القاهرة والجيزة فى حالة من الشلل المرورى بالشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

وتسبب سقوط الأمطار فى وقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من السلام وحتى المحور، مما أصاب الطريق الدائرى بحالة شلل مرورى فى الاتجاهين.

وأصيب ميدان الجيزة وشارعا فيصل والهرم بشلل مرورى بسبب هطول الأمطار وفيما يقوم رجال الإدارة العامة بمرور الجيزة بالعمل على تيسير حركة السير.

وكما تسبب هطول الأمطار فى حادث مرورى بين 4 سيارات بنفق الميرغنى مما أدى لتوقف حركة السير داخل النفق وبالشوارع الرئيسية بمصر الجديدة.

وفيما شهد شارع رمسيس زحام مرورى بسبب سقوط الأمطار وشهد كوبرى أكتوبر تكدس السيارات فى الاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس والعكس وكذلك أمام القادم من مناطق الجيزة فى طريقه إلى وسط البلد بسبب بطء حركة السير بسبب سقوط الأمطار.

- شلل مرورى أعلى الدائرى عقب انقلاب سيارة نقل
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