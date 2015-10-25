فيديو - 5 حقائق لابد أن تعرفها قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة

يستضيف الأهلي نادي غزل المحلة الأحد ويسعى لتحقيق فوزه الثاني في الدوري المصري الممتاز في مواجهة فريق اعتاد التفوق عليه في لقاءاتهما السابقة.

وتغلب الأهلي بهدف رائع لعبد الله السعيد على طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري بينما تلقى المحلة العائد للدوري الممتاز الهزيمة على ملعبه 1-صفر أمام سموحة.

ويسعى الأهلي للفوز الثاني على التوالي في مشواره نحو استعادة لقب الدوري الذي فقده الموسم الماضي لصالح منافسه اللدود الزمالك.

بينما يطمح فريق "الفلاحين" لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة في خضم سعيهم للبقاء بين الكبار في الدوري الممتاز الذي سيهبط مع نهايته هذا الموسم خمسة فرق من الـ18 المشاركين.

ويقدم FilGoal.com خمسة حقائق مثيرة للاهتمام عن مواجهات المارد الأحمر ضد أبناء المحلة.

تفوق كاسح

فاز الأهلي تاريخيا على الفلاحين أكثر من أربعة أضعاف خسارته منهم فانتصر عليهم 47 مرة وخسر فقط 11 من أصل 85 مباراة جمعت الفريقين.

وتخطي الأهلي حاجز الـ100 هدف أمام المحلة فسجل لاعبوه حتى اللحظة 113 هدفا آخرهم كان من نصيب محمود تريزيجيه بطريقة رائعة في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 موسم 2013-2014.

رباعي

زار مرمى المحلة من بين قائمة الأهلي الحالية 4 لاعبين فقط هم عماد متعب وعبد الله السعيد وعمرو جمال ووليد سليمان.

فسجل السعيد من ركلة جزاء هدف الفوز في لقاء الدور الأول الموسم قبل الماضي وأحرز عمرو جمال هدفا قاتلا بعدما عدل وليد سليمان النتيجة ليفوز الأهلي 2-1 موسم 2012-2013.

وسجل متعب هدفين في مرمى المحلة أولاهما في لقاء كأس مصر المثير عام 2004 الذي فاز فيه الفلاحين بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وأحرز الثاني من ركلة جزاء في الدوري بعد 12 يوما من الهدف الأول حين فاز الأهلي 2-1 في المحلة.

ثنائي

يضم المحلة بين صفوفه لاعبين ارتديا قميص الأهلي من قبل هما حسام غالي وأحمد جلال.

انتقل الأول من طنطا للأهلي عام 2013 قبل أن يعار إلى الرجاء ثم لعب لسموحة الموسم الماضي قبل أن يحط الرحال في المحلة.

بينما شارك جلال في بضعة مباريات مع الأهلي موسمي 2005-2006 و2006-2007 قبل أن يلعب للمصري واتحاد الشرطة والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

وانتقل جلال للمحلة عام 2013 وشارك معه في الدوري الممتاز الموسم قبل الماضي وساهم في عودته للأضواء هذا العام.

بركات

كان محمد بركات نجم الإسماعيلي والأهلي السابق هو صاحب الهدف المئوي للأخير في مرمى المحلة.

استضاف الأهلي المحلة في الجولة الثانية من الدوري موسم 2007-2008 وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وكان بركات هو صاحب الهدف الأول للفريق الأحمر في المباراة ورقم 100 للفريق في تاريخ مواجهاته ضد الفلاحين.

عقدان

عانى المحلة على مدار تاريخه في مواجهة الأهلي وبالأخص في العقدين الأخيرين فلم يحقق خلال تلك الفترة سوى فوزا وحيدا على القلعة الحمراء.

فمنذ فوز المحلة على الأهلي في الدوري في نوفمبر 1994 لم يتمكن الفلاحين من الانتصار على الفريق الأحمر سوى مرة واحدة فقط.

ففاز المحلة على الأهلي بهدفين دون مقابل في الدور الثاني من الدوري موسم 2009-2010 حين طرد لاعبه عماد عثمان ونجم الفريقين السابق وائل جمعة.