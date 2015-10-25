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69%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة تسويق المحاصيل الزراعية

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69%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة تسويق المحاصيل الزراعية 69%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة تسويق المحاصيل الزراعية
فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح فى حل أزمة تسويق المحاصيل الزراعية، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة تسويق المحاصيل الزراعية.

وتوقع 69% من القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة تسويق المحاصيل الزراعية، بينما استبعد 30% من القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة تسويق المحاصيل الزراعية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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