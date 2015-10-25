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الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25

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الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس غير مستقر على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه انخفاض فى درجات الحرارة، مصحوبا بنشاط للرياح، وتكاثر السحب الممطرة على أغلب أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، تكون عزيرة ورعدية على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد تصل لحد السيول.

والرياح أغلبها شمالية، تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن ..

القاهرة

الصغرى 22 والعظمى 25، وفى

الإسكندرية

الصغرى 19 والعظمى 24، وفى

أسوان

الصغرى 25 والعظمى 41.
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