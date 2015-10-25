رئيس مصلحة الجمارك: توقيع اتفاقية مع روسيا لحل المشاكل الجمركية بين البلدين

أعلن مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الجمارك الروسية لحل المشاكل الجمركية بين البلدين وللتنسيق والمساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية بين الحكومتين المصرية والروسية.

وفى بيان صحفى أصدرته مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، قال عبدالعزيز إن الاتفاقية تم التوقيع عليها خلال زيارة وفد مصلحة الجمارك المصرية لروسيا للمشاركة فى معرض الجمارك الروسية 2015، مشيرا إلى التوقيع أيضا على بروتوكولين للتعاون بشأن تبادل البيانات حول قيمة الأغراض الجمركية وتبادل المعلومات لأغراض المراجعة اللاحقة بين سلطات الجمارك.

وتابع عبد العزيز أنه تم الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال بين سلطات الجمارك فى الدولتين لمراجعة الوثائق بما سيساعد على تدفق السلع المصرية بلا عوائق إضافية.

وقال عبدالعزيز إن التوقيع "على هذه الاتفاقيات يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات بتذليل العقبات أمام تدفق السلع المصرية للسوق الروسى واستجابة لمطالب رجال الأعمال المصريين، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقات السماح بإيجاد آلية تعاون واتصال مباشر بين سلطات الجمارك فى الدولتين بما يؤدى للتحقق من الوثائق.

وأوضح عبد العزيز أن هذا من شأنه الإسهام بشكل مباشر فى خفض احتساب القيمة الجمركية لصالح السلع المصرية المُصدرة للسوق الروسى بعد التحقق من الوثائق المقدمة من الجانب المصرى وستفتح مجالا كبيرا لنفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسية.