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الفضالي: "مبارك" تنحى حفاظا على مصلحة مصر.. و"الإخوان" سيلجأون للعنف لحماية "مرسي" من مصيره

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الفضالي: "مبارك" تنحى حفاظا على مصلحة مصر.. و"الإخوان" سيلجأون للعنف لحماية "مرسي" من مصيره الفضالي: "مبارك" تنحى حفاظا على مصلحة مصر.. و"الإخوان" سيلجأون للعنف لحماية "مرسي" من مصيره
رئيس "السلام": طنطاوي نقطة سوداء في تاريخ .. سواء في عهد مبارك أو أثناء قيادته للمرحلة الانتقالية

كتب : محمد شنح منذ 11 دقيقة

قال أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومنسق تيار الاستقلال، في تعقيب له على انفراد "الوطن" بنشر تسجيلات صوتية لـ"حسني مبارك"، إن الرئيس السابق حافظ على المصلحة العليا للبلاد بتنحيه بعد 18 يوما من الاحتجاجات ضده، وكان مدركا الخطر الذي يحيط بمصر في حالة استمرار الاحتجاجات، ولم يعاند أو يصر على البقاء أو يخاطر بحياة شعبه.

وأضاف الفضالي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن النظام الحالي بقيادة محمد مرسي لم يدرك مصالح الشعب كما أدركها الرئيس السابق، مشيرا إلى أن الإخوان لا يعملون وفقا لمطالب الشارع، وإنما يعملون تبعا لاستراتيجيات ومصالح خاصة تهدف لتمكينهم من الحكم يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنهم لن يتنحوا عن السلطة كما تنحى مبارك بعد 18 يوما، وإنما سيلجأون إلى العنف وإراقة الدماء.

وحول تصريحات الرئيس السابق بشأن موقفه من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، وأنه لم يرغب في استبعاده حتى لا يتحول إلى بطل قومي، قال الفضالي، "المشير طنطاوي هو نقطة سوداء في تاريخ مصر، سواء في عهد مبارك أو في عهد قيادته للمرحلة الانتقالية، لأنه لم يكن القائد الذي يحافظ على مصر بالقواعد المتعارف عليها، بل أهان الجيش وأهان الشعب المصري"، مضيفا أن له دور كبير في ما آل إليه حال مصر الآن بسوء فكره وإدارته للأمور، ما أدى إلى تدهور مصر.

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