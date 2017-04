بالفيديو دربي مانشستر - اقتحام جماهيري وهدف خرافي ضمن أمتع 10 قصص في دربي مانشستر

قبل أكثر من 114 عاما، كانت هي المواجهة الأولى بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فيما يعرف بإسم "دربي مانشستر" .. وكل المواجهات تضم قصصا ممتعة تظل عالقة في أذهان مشجعي الفريقين.

ويحل سيتي ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com 10 قصص مثيرة عن دربي مانشستر:

• يونايتد يحاول الثأر

توجه مانشستر يونايتد إلى ملعب الاتحاد في الثامن من يناير 2012 بحثا عن الانتقام من السقوط 6-1 في وقت سابق من الموسم على ملعب أولدترافورد.

فينسنت كومباني تم طرده بعد 12 دقيقة، واستغل يونايتد ذلك بالتقدم 3-0 في الشوط الأول، الكل ينتظر مثلهم في الثاني حتى يتحقق أعظم وأسرع ثأر كروي .. ولكن هذا لم يحدث، سيتي عاد بهدفين.

• مضاعفة آلام يونايتد بعد كارثة طائرة ميونيخ

في العاشر من فبراير 2008، كان مانشستر يونايتد يُخلد ذكرى كارثة طائرة ميونيخ التي سقطت عام 1958 وكانت تحمل فريق الشياطين الحمر بجانب بعض من أنصارهم ولقى بعضهم حتفهم في المدينة الألمانية.

جمهور سيتي خلال المباراة قدم لافتة رائعة بجانب جيرانهم .. ولكن هذا لم يمنع فريقهم من مضاعفة آلام يونايتد بالفوز 2-1 على ملعب أولد ترافورد .. تلك النتيجة تحققت لأول مرة.

• 6-1

هدف واحد في 45 دقيقة، ثلاثة أهداف يتم تسجيلها بعد الدقيقة 90 خلال ثلاث دقائق .. كان ذلك في أول دربي لعام 2011/2012 .. بدأه ماريو بالوتيللي قبل إظهاره القميص الشهير Why Always me "لماذا أنا دائما".

ولكن بعد طرد جوني إيفانز في وقت مبكر من الشوط الأول، انفتحت خطوط يونايتد وإنهار خلال 30 دقيقة بخماسية على ملعبه كانت هي الأكبر في تاريخ دربي مانشستر.

• سيتي يرد على معايرة يونايتد

في أي مواجهة لدربي مانشستر قبل 2011، كان هناك لافتة في ملعب أولد ترافورد تعاير السيتيزنز بعدم الفوز بأي بطولة كبرى منذ 35 عاما.

وفي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تمكن يايا توريه من إسقاط هذه اللافتة على ملعب ويمبلي بتسجيله هدفا صعد بفريقه للنهائي ثم تُوج بالفوز على ستوك بعد ذلك.

• جنون الدقيقة 90

"يا إلهي .. خطأ فادح من ريو فرديناند، وكريج بيلامي ينجح في التسجيل مجددا .. هذا لا يصدق، المباراة مجنونة وصلت إلى الدقيقة 90 ويونايتد متقدم 3-2 .. الآن سيتي يقترب من حصد نقطة" معلق دربي مانشستر في سبتمبر 2009.

المباراة لم تنته .. "الكرة الآن مع رايان جيجز، تمريرة عظيمة لمايكل أوين .. أووووووو لا يصدق .. مايكل أوين يسجل هدفا قاتلا، فرحة مارك هيوز لم تكتمل .. المباراة تعود ليونايتد 4-3".

• الـ90 بتاعة يونايتد

في ديسمبر 2012، جنون الدقيقة 90 مستمر يمنح يونايتد فوزا قاتلا بفضل روبن فان بيرسي بعد أن كانت المباراة قريبة من التعادل 2-2.

ولكن هدف فان بيرسي جعلها 3-2 ووضع يونايتد على طريق التتويج باللقب لموسم 2012/2013.

• 5 نجوم سيتي تحطم يونايتد

سبتمبر 1989، بعد عودة سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز .. نجح في الفوز 5-1 على يونايتد، هذا الفوز لم يتحقق لمدة 13 عاما تالية.

• لقب بعد 44 عاما

الأمور تبدو سيئة في مانشستر سيتي، خسر أمام ويجان بشكل مفاجيء، وتعادل مع إيفرتون 4-4 .. هل يفقد السماوي اللقب من يديه؟

مازال عليه أن يفوز على يونايتد في مواجهته بملعب الاتحاد .. بالفعل رأسية فينسنت كومباني تعيد اللقب الغائب عن سيتي بعد 44 عاما وذلك كان في موسم 2011/2012.

• البارع روني

في فبراير 2011 .. الفوز بدربي مانشستر له مذاق خاص، ولكن أن يفوز مانشستر يونايتد بهذا الهدف الرائع من واين روني هذا يضاعف فرحة عشاق الشياطين الحمر.

المباراة تشير للتعادل 1-1 كرة عرضية، روني ظهره للمرمى .. اتخذ قرارا بتسجيل هدفا سينمائيا وبالفعل نجح في أن يكون أفضل أهداف البطولة الإنجليزية.

• هدف بالكعب يتسبب في اقتحام الجماهير للملعب

البعض يتذكر أن هدف دينيس لو بالكعب في مانشستر يونايتد هو الذي جعل فريقه السابق يهبط، ولكن هذا غير صحيح، لأن الشياطين بالفعل كانوا قد هبطوا رسميا قبل المواجهة.

ولكن المهاجم الاسكتلندي سجل هدفا جميلا في شباك فريقه السابق ولم يحتفل، تبعه اقتحام الجماهير لأرض الملعب.