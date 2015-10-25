للحوامل.. طريقتك الخطأ فى تناول أقراص الحديد تمنع امتصاصه

أرسلت قارئة تقول أنها حامل فى الشهر السادس وتعانى من فقر الدم، على الرغم من تناولها أقراص الحديد منذ بداية شهور الحمل وأهتمامها قدر الإمكان بتناول الغذاء الصحى، ولكن على الرغم من ذلك فنسبة الهيموجلوبين لديها لم ترتفع بالقدر الكافى، وتسأل عن أسباب تلك الحالة وطرق علاجها؟

يجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، موضحا أنه فى العديد من الحالات التى تعانى من فقر الدم والأنيميا، يكون طريقة تناول العلاج هو السبب الأساسى فى تأخر نتائجه.

يؤكد أبو النجا أن اقراص الحديد تحديدا تتطلب طرقا خاصة فى تناولها حتى يسهل على الجسم امتصاصها وتحقيق النتائج المرجوة منها، وعن الطريقة التى يجب أن يتم تناول أقراص الحديد من خلالها فهى تبعا لرأى أبو النجا تكون من خلال تناولها على معدة فارغة بحيث يجب التوقف عن تناول الطعام قبل موعد تناول الاقراص بمدة لا تقل عن ساعتين، حتى تتمكن المعدة من امتصاصها بصورة جيدة.

والسبب أنه فى حالة تناول أقراص الحديد مع وجود الطعام بالمعدة تقوم المعدة بهضمها دون الاستفادة منها وهو ما يؤدى على تأخر العلاج وعدم تأثر فقر الدم بها.