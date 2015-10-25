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لو ابنك عنده سنتين.. اعرف 4 علامات تدل على تأخر نموه

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لو ابنك عنده سنتين.. اعرف 4 علامات تدل على تأخر نموه لو ابنك عنده سنتين.. اعرف 4 علامات تدل على تأخر نموه
كل أب وأم يسعيان لصحة وحياة افضل لأبنائهما ، ويمثل نمو الطفل فى مراحله الأولى قلقا لدى الكثير من الآباء والأمهات خوفا من تأخر الطفل فى النمو الجسدى والمعرفى.

ويؤكد الدكتور ياسر المنسى أخصائى مخ وأعصاب الأطفال، وعضو الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية، أن الأطفال زينة الحياة الدنيا، وهم أمانة فى أيدينا ويجب مراعاتهم بطريقة جيدة.

ويتابع أخصائى المخ وأعصاب الأطفال، أن هناك بعض الإرشادات التى يجب على كل أب وأم مراعاتها والتعرف على أهم العلامات التى تدل على تأخر نمو الطفل وخاصة بعد اتمامه العامين ومنها:
>1- عدم القدرة على المشى بمفرده بعد إتمامه العامين.
>2- لا يتكلم أو يتكلم أقل من 15 كلمة مختلفة بعد 18 شهرا.
>3- لا يستطيع تكوين جمل قصيرة (كلمتين أو أكثر) عند عمر سنتين.
>4- لا يستجيب للأوامر البسيطة مثل (قف، اجلس تعالى).
>ويضيف هذه العلامات تدل أن طفلك يعانى من مشكلة ما أو تأخر فى قدرات الجسم، ولذلك ينصح أخصائى المخ والأعصاب بضرورة الذهاب إلى الأطباء لإجراء الفحوصات اللازمة والإشاعات الطبية لمعرفة السبب وراء هذا التأخر.

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