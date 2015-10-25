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اليوم..ندوة بجامعة المنصورة عن أهمية التخلص من النفايات الطبية بالمستشفيات

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اليوم..ندوة بجامعة المنصورة عن أهمية التخلص من النفايات الطبية بالمستشفيات اليوم..ندوة بجامعة المنصورة عن أهمية التخلص من النفايات الطبية بالمستشفيات
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم الأحد، ندوة للعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمواد والنفايات الخطرة للمنشآت الصحية" بمدرج الدكتور أبو النجا، فى تمام العاشرة صباحًا.

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السعيد عبد الهادى، عميد الكلية، وتنظيم الدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويحاضر بالندوة كل من الدكتور جهاد أبو العطا، أستاذ الصحة المهنية والطب البيئى بجامعة القاهرة، ومحمد خليفة، أمين مدير إدارة الموارد الخطرة بوزارة البيئة، والدكتور محمد فاروق، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة البيئة.

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