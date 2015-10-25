بالصور.. "سينيتور" لتخزين الطاقة الشمسية يثير الفزع بكفر الشيخ

أثار سينتور لتخزين الطاقة الشمسية، أمس السبت، الفزع بشارع الإستاد بمدينة كفر الشيخ خشية أن يكون قنبلة معلقة بكشك كهربائى.

تلقت شرطة النجدة بكفر الشيخ بلاغاً بوجود جسم غريب بكشك كهربائي في الجزيرة الفاصلة بين طريقى الإستاد الرياضى، وتوجه عدد من قيادات مديرية الأمن وسيارة إسعاف ورجال الدفاع المدنى وعدد من مسئولى الكهرباء لفحص الجسم الغريب المعلق بكشك كهربائى.

وبالفحص تبين أن الجسم عبارة عن "سينيتور" صغير الحجم معلق بسلك خارج الكشك الكهربائي بداخله حساسات" خلايا شمسية " لامتصاص الطاقة الشمسية نهاراً ويضىء ليلاً من خلال تخزينه للطاقة وبمجرد طلوع النهار تنطفئ لمبات الأعمدة الكهربائية تلقائياً ويضئ السينيتور ليلا.



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