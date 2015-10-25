اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين فى خلية "الرصد والردع" الإرهابية بالجيزة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 21 متهما بتكوين خلية إرهابية باسم "الرصد والردع" لارتكابهم أعمال عنف بمنطقة العمرانية.

كان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، قد أحال الـ21 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس بالعمرانية، ما تسبب فى مقتل مواطن، وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات الدبلوماسية وتشويه صورة مصر خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.