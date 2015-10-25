النيابة تأمر بسرعة ضبط موظف بسنترال ألماظة متهم بسرقة أجهزة اتصالات

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس، وإشراف المستشار محمد عبد الشافى بسرعة ضبط وإحضار موظف هارب بسنترال ألماظة، اشترك مع تشكيل عصابى لسرقة أجهزة تابعة للشركة المصرية للاتصالات، وبيعها لبائعى الخردة.

واعترف متهمان أمام نيابة السلام بعد ضبطهما، أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة أجهزة اتصالات، بمساعدة شريكهما الهارب، والذى يعمل موظفا بسنترال ألماظة، وتمكنوا من تفكيك أجهزة الاتصالات الموجودة فى شوارع مصر الجديدة، والنزهة، وعين شمس، وبيعها لتجار الخردة مقابل 4 آلاف جنيه ثمن بطارية جهاز.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الاتصالات بلاغا من تاجر خردة يفيد ببيع عاطلين بطاريات أجهزة اتصالات على أنها خردة، بالرغم من أنها تعمل وسليمة، ما أثار الريبة فى الأمر ودفعه للإبلاغ، وتم تشكيل فريق بحث من أمن القاهرة وتمكن من ضبط المتهمين، وإحالتهما للنيابة التى قررت حبسهما.