مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء الاشتباكات ببنغازى

>لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية " الصاعقة " الكتيبة الأولى، مصرعه، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقال المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية ببنغازى العقيد ميلود الزوى فى تصريح صباح اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جنديا بقوات الصاعقة "الكتيبة الاولى" يدعى رضوان بن حميد، قتل بمحور القتال بوعطنى ببنغازى، جراء الاشتباكات الجارية مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة.

وأضاف الزوى، أن جثمان الجندى نقل لمستشفى الجلاء، لافتا أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة تتقدم بكافة محاور القتال بالمدينة .

>