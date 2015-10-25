بدء توافد الناخبين العمانيين على مراكز الاقتراع بمختلف ولايات السلطنة

توافد الناخبون بسلطنة عمان على مراكز الانتخابات بمختلف ولايات السلطنة للإدلاء بأصواتهم لاختيار من سيمثلهم فى عضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة، وهى الانتخابات التى يتنافس فيها 590 مرشحا بينهم 20 امرأة للفوز بـ 85 مقعدا فى مجلس الشورى.

وقد أكملت وزارة الداخلية العمانية كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 611 ألفا و906 ناخبين وناخبات على مستوى السلطنة، حيث تم إقامة وتجهيز 107 مراكز انتخابية وزعت وحددت مواقعها بناء على الكثافة السكانية وسهولة الوصول إليها .

كما تم تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للنساء والرجال فى المراكز المشتركة معززة بالإجراءات الإدارية والأمنية بهدف الوصول بالانتخابات إلى مستويات عالية فى التنظيم، حيث تابعت اللجان الفرعية بكافة مراكز الاقتراع اكتمال آخر الاستعدادات من خلال تهيئة المسارات التى يسلكها الناخب، وكذلك تهيئة أماكن الجلوس وتجهيز القاعات وتركيب أجهزة الحاسب الآلى وصناديق الاقتراع وفق المخطط المعتمد لقاعات الانتخابات والمعمول بها فى مختلف المراكز الانتخابية بالسلطنة، بالإضافة إلى وضع اللوائح الإرشادية على الممرات ومداخل ومخارج المركز وتجهيز مرافق المركز الضرورية خدمة للعملية الانتخابية.

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