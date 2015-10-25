دبلوماسى أمريكى: واشنطن خفضت مساعدتها المالية للسلطة الفلسطينية

أكد دبلوماسى أمريكى، أن الولايات المتحدة، خفضت قيمة المساعدة المالية التى تمنحها سنويًا للسلطة الفلسطينية، احتجاجًا منها على ما تعتبره "إجراءات غير مفيدة" أقدمت عليها القيادة الفلسطينية.

وكان موقع "مونيتور" الإلكترونى الإخبارى، ذكر بحسب ما نقلت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس بأنها تعتزم خفض مساعدتها السنوية للسلطة الفلسطينية بمقدار 80 مليون دولار.

وبحسب الـ"مونيتور"، فإن واشنطن رصدت فى بادئ الأمر 370 مليون دولار لمساعدتها المالية للفلسطينيين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، للسنة المالية 2016، لكنها قررت لاحقًا خفضها إلى 290 مليون دولار.

وخلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى عمان، أمس السبت، أكد دبلوماسى أمريكى أن "قرار خفض المساعدة للسلطة الفلسطينية اتخذ فى الربيع الماضى".

وقال: "عوامل عدة ساهمت فى اتخاذ هذا القرار، من بينها إجراءات غير مفيدة اتخذها الفلسطينيون، إضافة إلى ضغوط موازنة المساعدة الدولية الأمريكية".

وتقدم الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس سنويًا، مشروع موازنتها للسنة المالية المقبلة التى تبدأ فى الأول أكتوبر وتنتهى فى 30 سبتمبر.