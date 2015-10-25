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القضاء الإدارى بسوهاج يفصل اليوم فى طعون 7 مرشحين على انتخابات البرلمان

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القضاء الإدارى بسوهاج يفصل اليوم فى طعون 7 مرشحين على انتخابات البرلمان القضاء الإدارى بسوهاج يفصل اليوم فى طعون 7 مرشحين على انتخابات البرلمان
تنظر محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، اليوم الأحد، 7 طعون مقدمة من عدد من المرشحين بدائرة مدينة ومركز سوهاج ودائرة مركز المراغة ودائرة مركز دار السلام ودائرة مركز المنشأة، وذلك لوقف الانتخابات وإعادتها مرة أخرى فى دوائرهم.

كان عدد من المرشحين من الدائرة الأولى مدينة ومركز سوهاج، قد تقدموا بالطعن لوقف الانتخابات وذكروا أن سبب الطعن يرجع إلى التصويت على الانتخابات بأسماء أشخاص متوفين منذ سنوات طويلة.

كما تقدم مرشح آخر يدعى اللواء أنور السادات بدائرة مركز المنشأة، بطعن أمام المحكمة لوجود خطأ فى ورقة الانتخاب، حيث ذكر فى المرشحين باسم أنوار وليس أنور، كما تقدم آخرون بالطعن بمركزى المراغة ودار السلام لوقف نتيجة الانتخابات بسبب أخطاء فى تجميع الأصوات.

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مصر 365