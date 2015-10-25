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بالصور..فشل حملة "كلنا نعمل" بالطالبية والباعة الجائلون يعودون لأماكنهم

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رفع الباعة الجائلون بمنطقة الطالبية فى الهرم، شعار "كما كنت"، وعادوا إلى أماكنهم أسفل كوبرى الطالبية بشارع عثمان محرم، وذلك بعد أن قامت قوات شرطة مرافق العمرانية بإزالتهم منذ عدة أسابيع فى إطار حملة "كلنا نعمل"، التى أطلقها الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة، للارتقاء بشوارع المحافظة.

ورصد "اليوم السابع" وجود، شخص يبيع البنزين فى الشارع أسفل الكوبرى للمواطنين، مستخدماً براميل كبيرة و"جراكن" لتعبئتها وتخزينها، بالإضافة إلى انتشار القمامة بطول الشارع والتى احتلت أرصفته، نتيجة لاختفاء عمال الهيئة للقيام بدورهم فى إزالة القمامة.

كانت هيئة نظافة الجيزة، قامت بإزالة مخلفات الباعة الجائلين الذين تم نقلهم من أسفل كوبرى الطالبية إلى أماكن أخرى، فى حملة، وقال مختار أبو الفتوح، مساعد رئيس هيئة النظافة بالجيزة، إن"الحملة مستمرة، وهدفها أعمال النظافة والتشجير وتزيين الشوارع"، لافتا إلى أن البائعين استولوا على المكان وتم رفعهم جميعا، لفتح الطريق أمام السيارات والمرور الذين تسببوا فى إعاقاته".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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