في مباراة الكأس.. السومة سرق الاتفاق والأرقام خير دليل

يعيش الأهلي أجمل أيامه الكروية في الفترة الحالية، فبعد الفوز الساحق على النصر بالأربعة في دوري جميل.

أهل فارس جدة إلى نصف نهائي كأس ولي العهد، بانتصار صعب للغاية أمام الاتفاق، فارس الدهناء الذي قدم مباراة كبيرة على ملعب الجوهرة، وكان قريب بشدة من تفجير المفاجأة، لولا حسم العقيد في الوقت المناسب كالعادة.

حسابات الكأس

تشتهر بطولات الكأس بأنها بعيدة تماماً عن الحسابات المتوقعة، لذلك قدم الاتفاق مباراة أفضل من الأهلي، واعتبره أغلب المتابعين الطرف الأخطر في معظم فترات اللقاء.

استحوذ الاتفاق على الكرة بشكل أكبر من الأهلي، ومرر كرات قصيرة مميزة، مستفيدا من مهارات لاعبيه، وأضاع الفريق فرص مؤكدة، كانت كفيلة بصعوده إلى نصف النهائي.

لغة الأرقام

لعب الاتفاق 20 كرة عرضية خلال المباراة، واعتمد الفريق على تحركات ثنائي الأجنحة، إسماعيل جونسالفيس وباعظيم، بالإضافة إلى القضاء على قوة الأهلي، بالرقابة اللصيقة على مفاتيح لعب الفريق، تيسير الجاسم وحسين المقوهي، فقطعت كل الطرق أمام إمدادات المهاجم عمر السومة.

اللاعب الأفضل

لمس السومة الكرة في 25 مناسبة فقط طوال التسعين دقيقة، ومرر 7 تمريرات فقط خلال المباراة، نتيجة رقابة خط الوسط وفشل الأطراف الأهلاوية هجومياً، لكن الأهلي فاز في النهاية بهدف.

المفارقة أن الهدف جاء عن طريق السومة، لأن الهداف السوري بمثابة العقرب في أي منطقة قريبة من المرمى، لذلك استغل خطأ الدفاع، وحصل على الكرة ووضعها بكل أريحية في شباك الاتفاق، ليعلن صعود الأهلي إلى نصف النهائي.