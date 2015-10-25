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اليوم.. القضاء الإدارى يصدر أحكامه فى بطلان انتخابات 5 دوائر بالإسكندرية

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اليوم.. القضاء الإدارى يصدر أحكامه فى بطلان انتخابات 5 دوائر بالإسكندرية اليوم.. القضاء الإدارى يصدر أحكامه فى بطلان انتخابات 5 دوائر بالإسكندرية
تصدر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم الأحد، الحكم على أكثر من 25 طعنا على نتائج انتخابات مجلس النواب بمختلف الدوائر "سيدى جابر، الدخيلة، كرموز، أول المنتزه، ثان المنتزه، مينا البصل، العامرية وبرج العرب"، والتى قام عدد من المرشحين برفعها وتم تأجيلها لتقديم المستندات.

كان عدد من المرشحين تقدموا بطعون بتلك الدوائر لإبطال إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، بسبب أخطاء إدارية، ووقائع التزوير ورشاوى انتخابية مسجلة بالصوت والصورة، ووجود محاضر بتلك الرشاوى.
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