محامى طلاب الثانوية بكفر الشيخ: استمرار الدعوى رغم تجميد قرار درجات السلوك

قال عادل سليمان الشرقاوى، المحامى بالنقض والموكل من طلاب بالثانوية العامة، أنه مستمر فى إجراءات الدعوى القضائية التى تحمل رقم 826 لسنة 16 ق، التى رفعها بمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والخاصة بطلب إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بدرجات السلوك والحضور، برغم تجميد رئيس الوزراء للقرار بعد رفع الدعوى القضائية بمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بـ24 ساعة.

وأضاف الشرقاوى لـ"اليوم السابع"، أن سبب استمراره فى الدعوى القضائية لضمان إلغاء القرار نهائيا وليس تجميده، معتبرا قرار رئيس الوزراء بالتجميد دليل جديد بالدعوى يدل على أنه صدر مخالفا للقانون وأصاب الطلاب بالضرر.