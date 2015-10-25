بالصور..الهلال الأحمر الليبى ينتشل 31 جثة لمهاجرين غير شرعيين قرب شواطئ زليتن

>انتشل الهلال الأحمر الليبى اليوم السبت، 31 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالقرب من ميناء زليتن بشمال ليبيا.

وقال الهلال الأحمر الليبي، فى بيان له مساء اليوم ، إن عدد الجثث التى تم انتشالها منذ صباح اليوم بالقرب من ميناء زليتن للصيد البحرى وصل إلى 31 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية.

وأضاف البيان، أن الهلال الأحمر يواصل البحث عن جثث أخرى متوقعة لمهاجرين غير شرعييين تعرض قاربهم للغرق بالقرب من شاطئ مدينة زليتن.

وانتشلت فرق الهلال أمس 10 جثث قبالة شاطئ الخمس و3 أخرى فى منطقة القربولي.



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