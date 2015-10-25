مسئول أممى يشيد بدور الجزائر فى تسوية النزاعات من خلال الحوار والتشاور

أكد الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة والمدير العام لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث نيكيل سيث أمس السبت على الدور المحورى الذى تقوم به الجزائر فى تسوية النزاعات من خلال الحوار والتشاور، جاء ذلك فى تصريحات له عقب لقائه مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى رمطان لعمامرة.

وقال المسئول الأممى إن الجزائر كان لها دائما دورا محوريا فى تسوية النزاعات خارج حدودها وذلك من خلال الحوار والتشاور وبدفع من رئيسها عبد العزيز بوتفليقة مذكرا فى هذا الشأن بالدور الذى تقوم به الجزائر منذ 20 عاما و ممثليتها بالأمم المتحدة حيث دافعت دائما عن مبادئ الأمم المتحدة فى مجال إرساء السلام، معربا عن أمله فى أن تساهم الجزائر فى أجندة الأمم المتحدة 2030 لتحقيق السلام والرخاء عبر العالم.

من جهة أخرى أوضح المسئول الأممى أن محادثاته مع لعمامرة كانت مطولة ومعمقة وتعكس عمق العلاقات بين الجزائر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

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