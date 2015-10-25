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وزير الخارجية السعودى: يجب تشكيل هيئة انتقالية تتولى السلطة فى سوريا

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وزير الخارجية السعودى: يجب تشكيل هيئة انتقالية تتولى السلطة فى سوريا وزير الخارجية السعودى: يجب تشكيل هيئة انتقالية تتولى السلطة فى سوريا
أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير ضرورة تشكيل هيئة انتقالية تتولى السلطة فى سوريا، مشددا على أنه لا وجود مكان للأسد فى مستقبل سوريا.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الليلة، أن الجبير قال، فى ختام مباحثاته مع نظيره الأمريكى جون كيرى الذى يزور الرياض حاليا، إن مباحثاته مع كيرى، تناولت عدة قضايا إقليمية، كاشفا عن وجود توافق فى الرؤى حول ضرورة إيجاد حل سياسى فى سوريا يعتمد على مبادئ جنيف واحد وتشكيل هيئة انتقالية تتولى السلطة فى سوريا، وتحافظ على مؤسسات الدولة، وتضع دستورا جديدا فى البلاد.

وحول إيران، أعرب وزير الخارجية السعودى عن أمله فى أن تكون طهران عنصرا لدعم الإستقرار فى المنطقة وليس عنصر الشر، مضيفا أن إيران دولة مصدرة وراعية وداعمة للإرهاب وتتدخل بشئون المنطقة بشكل سلبى وينظر لها بأنها دولة محتلة لأراض عربية فى سوريا.

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