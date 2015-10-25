كيرى: إسرائيل والأردن وافقتا على اتخاذ خطوات للحد من التوترات فى القدس

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يوم السبت إن قادة إسرائيل والأردن وافقوا على اتخاذ خطوات للحد من التوترات فى موقع مقدس بمدينة القدس على خلفية تجدد أعمال العنف هناك فى الآونة الأخيرة.

وأوضح كيرى إن إسرائيل والأردن وافقتا على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوترات فى الموقع المقدس الذى يعرف عند المسلمين بالحرم القدسى الشريف وعند اليهود بجبل الهيكل .

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو فى بيان مساء السبت إن حكومته "تجدد التأكيد على التزامها بالتمسك دون تغيير بالوضع القائم فى جبل الهيكل، قولا وفعلا".