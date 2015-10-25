بالفيديو: ممثلة مصرية ترقص في حفل نسائي والفيديو يتسرب!

فوجئت الممثلة الشابة ريم أحمد والتي جسدت شخصية "هدى" إحدى بنات الفنان محمد صبحي في مسلسل"يوميات ونيس"بموجة شديدة من الهجوم عليها بمجرد انتشار فيديو لها ترقص فيه بشكل عادي على أحد المسارح.

والغريب أن الإتهامات طالت محمد صبحي نفسه، فقال البعض إنه فشل في تربية ابنته ويبدو أن المهاجمين نسوا أن دور الأب الذي جسده في المسلسل هو مجرد شخصية في عمل تمثيلي.

ريم لم تلتزم الصمت وقررت الرد على مهاجميها قائلة على حسابها على فيس بوك: "أنا مدربه زومبا اللي مايعرفش إيه هي مجموعه من أنواع الرقص و الفيتنس اللي على مستوى العالم كله (صلصه-مارينجى-ريجاتون- فلامنكو- هيب هوب ) و أي نوع من أنواع رقص الشعوب ! و الزومبا قائمه على أداء مجموعه من الحركات تساعد على التخسيس و التمارين".

وأضافت ريم متحدثه عن مناسبة الفيديو قائلة: "الفيديو نازل من ايفينت لدعم وتوعية عن مرضى السرطان تحت رعاية مستشفى بهيه و بتنظيم الجامعة الأمريكية و كان سيدات فقط بس للأسف الفيديو أتصور من إحدى الحاضرات و نزل على الفيس بوك و اليوتيوب و تداول بشكل غير لائق تماماً".

وأدانت ريم الهجوم عليها وعلى محمد صبحي قائلة: "الكومنتات المسيئه ليا و لأستاذ محمد صبحي و أن المسلسل باظ و صورته أتشوهت كل ده ليه ؟ أنا خريجة معهد الباليه و المعهد العالي للفنون المسرحية .. موضوع أدى تربيتك و هي دى هدى و كل الكومنتات دى حقيقي مش فاهمه إيه علاقتها و أن أصلا الفيديو ماكنش المفروض يتصور لأنه داخل حفله للسيدات فقط وتساءلت ريم قائلة: ازاى بني ادم يقدر يغلط في بني ادم تانى و هو مايعرفهوش على المستوى الإنساني ؟تحكم على حد ليه ؟ تحكم أزاي و أنت أو انتى أصلا ماتعرفهوش" !!!

وأنهت ريم كلامها قائلة: "إيه علاقة أن دى تربية ونيس و أن الناس مصدومة ؟ كل الناس بتعبر عن سعادتها بالرقص حقيقي أنا مستاءة من الكومنتات الغير لائقة و الخارجة على حاجه أصلا أنا ماغلطش فيها ده ايفينت سيدات فقط و أُستغل بشكل خاطئ ،،، هل الصفحات اللي نزلت الفيديو عندهم مهنيه إنهم زى ما نزلوا فيديو تحت مضمون خاطئ هينزلوا التوضيح ؟! طبعا كل واحد و ضميره ،،، و بشكر كل الناس اللي دافعت عن الموقف و حاولت تصحيحه".