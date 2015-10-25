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مسلسل ألف ليلة وليلة" يفوز في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

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مسلسل ألف ليلة وليلة" يفوز في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 مسلسل ألف ليلة وليلة" يفوز في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

الأحد 25-10-2015 01:52

فاز المسلسل التاريخي الفانتازي "ألف ليلة وليلة" بجائزة أفضل ديكور- تصميم مهندس الديكور خالد أمين في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015.

فرغم ارتكاب المسلسل أخطاء ديكور فادحة في سبيل إضفاء فخامة القصور الملكية الراقية في قصر الملك شهريار (شريف منير)، المفترض به أن يكون في حقبة سبقت ظهور الإسلام وحداثة العصور الوسطى والقرن العشرين حيث لا توجد مدفأة حطب بسواتر سيكوريت زجاجية حرارية مع أدوات تحريك الحطب وتقليب النار الحديدية العصرية،إلا أن الديكور والأثاث الكلاسيكي الفخم الوثير الحريري والأرستقراطي والشرفات الحجرية المزينة والمسيجة بالمشربيات والأعمدة والأسقف العالية حاز الإعجاب خاصة :أجنحة النوم الملكية الخاصة بالملك شهريار وعروسه الذكية شهرزاد (نيكول سابا).

وامتدت لمسات الديكور الراقية باختيار ديكور يناسب مكانة ومركز كل شخصية درامية في العمل، رغم تكرار الأخطاء بوضع ديكور واكسسوارات معاصرة لم تكن قد اكتشفت بعد في عصر شهريار الخيالي الإفتراضي.
وبالرغم من عرض المسلسل التاريخي "أوراق التوت" في رمضان 2015 بقنوات عربية أقل مشاهدة من قناة mbc التي كانت تعرض "ألف ليلة وليلة" في منتصف كل ليلة رمضانية -و الذي نافسه بفخامة الديكور- إلا أن ديكور" ألف ليلة وليلة" فاقه جمالاً ورقياً وفخامة.

واستحق الفوز عن جدارة على باقي المسلسلات الأخرى لما برز من اجتهاد فائق في تصنيع ديكوراته وبنائه وتوزيعه بصورة جذابة وذكية في حلقات العمل من قبل مهندس الديكور المشرف خالد أمين الذي مزج بين العمارة العربية في الشرفات والأسقف العالية والديكورات الحجرية في داخل الأستوديو، وأيضاً المكتبات والأجنحة وبين الديكور والأثاث الأوروبي الكلاسيكي ليتلائم مع طبيعة القصور الراقية الفخمة.
"ألف ليلة وليلة" من تأليف: محمد ناير،وإخراج:رؤوف عبد العزيز،وتصميم الديكور: خالد أمين.
تتقدم "سيدتي" من أسرة مسلسل "ألف ليلة وليلة" بالتهنئة ودوام النجاح.

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سيدتي